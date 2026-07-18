الخارجية والدفاع الكويتي يدينان العدوان الإيراني.. والبلاد تحتفظ بحق الرد

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تدين العدوان الإيراني الذي استهدف محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد.

واعتبرت الخارجية الكويتية ، أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف نهجا عدوانيا وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية الكويتية، أن الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.

فيما قالت مؤسسة البترول الكويتية بوجود إصابات وخسائر مادية في اعتداء إيراني متكرر على مواقع حيوية في القطاع النفطي.

وذكر الجيش الكويتي، أنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية والمسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي.

وأشار الجيش الكويتي ، إلى أن اعتراض الهجمات المعادية أدى لسقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون إصابات.

وأردف الجيش الكويتي ، بأن العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة.