أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بـ "خلى بالك من نفسك" أثناء عرضه فى دبي

بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الترويجية لفيلم "خلي بالك من نفسك" في دولة الكويت، احتفل نجما العمل أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في إمارة دبي، حيث شاركا في العرض الخاص للفيلم وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

وشهد العرض استقبالًا حافلًا من الجمهور، الذي حرص على الترحيب بنجمي الفيلم والتقاط الصور التذكارية والسيلفي معهما، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل الكبير.

كما أجرى كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا عددًا من اللقاءات التلفزيونية والإعلامية، تحدثا خلالها عن كواليس الفيلم وتوقعاتهما لانطلاقه في دور العرض.

وجاءت محطة دبي لتؤكد حالة الزخم التي يحققها الفيلم قبل طرحه الرسمي، بعدما حظي العرض الخاص بتفاعل واسع وإقبال كبير من الجمهور، في استمرار للنجاح الذي حققته الجولة الترويجية في محطاتها السابقة.

ويواصل صناع الفيلم حملتهم الدعائية استعدادًا لطرحه رسميًا في دور العرض المصرية يوم 22 يوليو الجاري، وسط حالة من الترقب، خاصة بعد تحقيق البرومو الرسمي للفيلم نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية.

وتدور أحداث “خلي بالك من نفسك” في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية.