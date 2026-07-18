بالأسماء.. وزير التعليم يكرم 35 من الطلاب المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة

كرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم 35 طالب وطالبة، من المتفوقين في اختبار توفاس للبرمجة ، بمنحهم فرص للتدريب في شركات دولية

وفيما يلي أسماء الطلاب المكرمين اليوم :

حسام كرم صلاح .. مدرسة المرج الثانوية بنين



جاسر أمير بكر .. مدرسة عمر بن عبد العزيز



هنا ايمن عبد الشافي .. مدرسة جمصة شرق الثانوية



عمر محمد جمال .. طلائع مودرن سكول خ لغات ( ثانوى عام )



محمد عبد الرحمن محمد .. اللغات الرسمية الجديدة الثانوية



تاليا وليد غريب .. السويس الثانوية القديمة بنات



مهند رمضان ثابت .. الخلفاء الراشدين المشتركة



احمد اسامه محمد .. الشهيد ملازم اول حماده فهمى محمد حسن مباشر



شهد عادل عز الدين .. عائشة ام المؤمنين الثانوية بنات



فتحي زكريا فتحي .. مصطفى خليل الثانوية بنين



جوفانى جورج عازر .. القديس يوسف الخاصة الثانوية لغات



رضوي الهامي تيسير .. الشيخ خليفة بن زايد الثانوية الرسمية لغات



يوسف ايمن فاروق .. فاقوس الثانوية الرسمية للغات المشتركة



جون يسرى جاد .. الشيماء الرسمية لغات



جنى حسام الدين احمد .. الشهيد اسامة احمد محمد ث عام بنات



مريم نشأت محمد .. الحياه الثانويه المشتركه



مريم مصطفي خضر .. الامام محمد عبده الرسميه لغات الثانويه



جنى خالد صديق .. الفردوس ث



فادى يوسف لبس .. على بن ابى طالب الثانوية بنين بالمرج



تقى على فكرى .. صفية زغلول ث بنات



احمد نادى على ..زهراء حلوان الثانوية بنين



ريم محمد محمود.. جمال عبد الناصر ث بنات



كيرلس ماجد جاد الرب .. القديس يوسف المارونية للغات بالظاهر



اسر محمد احمد .. طلائع المستقبل للغات الخاصة المشتركه ث



داليا مدحت عثمان .. السويس الثانوية القديمة بنات



مصطفى محمود عبدالفتاح .. كفر العزازي الثانوية المشتركة



تبارك محمد محمود خيري .. المستشار ممدوح المشتركه ثانوى عام



فدوى محمد السيد .. الشهيد الرائد شريف طلعت الرسمية للغات بنات (ث)



احمد اسماعيل عنتر .. الاوائل الخاصة ث م



محمد وليد احمد .. الاورمان الثانوية العسكريه بنين



شهد محمد احمد .. الشيخ زايد الثانوية بنات ثانوى عام



ملك اسامه قوشتى .. الشهيد اسامة احمد محمد ث عام بنات



اسر محمد عبد القادر .. الشهيد عقيد عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن



احمد محمد حسني .. الحى الثانى الرسميه المتميزة للغات



سهيل عمرو زهران .. نورالسلام الخاصة

وأعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سعادته اليوم بتكريم طلاب البرمجة المتفوقين في اختبار TOFAS ، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس عمق رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع بوصفهما أساسًا للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تحتفل اليوم بتكريم هذه النخبة المتميزة من الطلاب الذين أثبتوا أن الطموح، حين يقترن بالاجتهاد والانضباط والتعلم المستمر، يتحول إلى إنجاز يدعو إلى الفخر، ويعزز قدرة شباب مصر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

وأكد الوزير خلال كلمته في في حفل تكريم طلاب البرمجة المتفوقين في اختبار TOFAS ، أن هذه الاحتفالية ليست مجرد تكريم لطلاب حصلوا على شهادات دولية في البرمجة، وإنما تجسد إحدى ثمار مسيرة تطوير التعليم في مصر، التي تستهدف إعداد جيل يمتلك الكفاءات الرقمية والمهارات المتقدمة اللازمة للتعامل مع متطلبات العصر ويستطيع المنافسة في بيئة عالمية، تتسارع فيها وتيرة التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنطلق في رؤيتها من إيمان راسخ بأن تطوير التعليم هو المدخل الرئيس لبناء مجتمع قائم على العلم والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، موضحًا أنه من هذا المنطلق، تعمل الوزارة على إعداد “طالب المستقبل” الذي يمتلك المهارات، ويجيد التفكير النقدي والإبداعي، ويتقن أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويواصل التعلم مدى الحياة، بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية والتعليم أن البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة لتوسيع فرص الطلاب في اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وإتقان البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بإعتبارها من أهم مجالات المستقبل ومحركات الابتكار والإنتاجية، كما تعكس هذه البرامج التزام الدولة بمواءمة مخرجات التعليم مع التحولات العالمية واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.

ووجه الوزير كلمة إلى الطلاب، قال فيها: "إن تكريمكم اليوم محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، ويعكس ما تمتلكونه من قدرات واعدة وطموحات كبيرة"، مؤكدًا أن هذه الشهادات الدولية ليست نهاية الرحلة، بل بداية لمسار ممتد من التعلم والتطوير والابتكار؛ مضيفا أن المستقبل يفتح أبوابه دوما لمن يمتلك الرصيد العلمى، ويثابر على تطوير ذاته، ويؤمن بأن النجاح الحقيقي رحلة متواصلة لا تتوقف.

ودعا الوزير الطلاب المكرمين اليوم ، لأن يكونوا نماذج ملهمة لزملائهم، وروادًا للمعرفة والتكنولوجيا في مدارسهم ومجتمعاتهم، وأن يوظّفوا ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في خدمة وطنهم، وأن يسهموا في نشر ثقافة الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وفي الختام، توجه وزير التربية والتعليم بالتهنئة إلى الطلاب وأسرهم الكريمة التي رعت هذا التميز، كما أعرب عن خالص الشكر للشركاء في اليابان، ولجميع الزملاء بوزارة التربية والتعليم.