القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي بغزة يتجه لتوسيع السيطرة الميدانية

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشهد تصعيدًا متواصلًا، لا يقتصر على الغارات الجوية، بل يمتد إلى توسيع السيطرة الميدانية وضم مزيد من الأراضي إلى ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية العازلة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

مقتل 3 فلسطينيين

وأوضح أبو كويك أن الساعات الـ24 الماضية شهدت مقتل 18 فلسطينيًا جراء سلسلة غارات إسرائيلية نفذتها طائرات مسيرة ومروحيات في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرًا إلى أن آخر تلك الغارات استهدف منطقة مفترق دولة بحي الزيتون، وأسفر عن مقتل 3 فلسطينيين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية واصلت عمليات نسف المباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية شرق دير البلح وقصف مناطق تؤوي نازحين، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح نحو المناطق الغربية من القطاع.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل تعلن سيطرتها العسكرية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ما يترك أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة محدودة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة تدمير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، وتعقيد حركة تنقل المدنيين والمرضى داخل القطاع.