أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية لفتة طيبة من أب، حيث قام بتوزيع مياة معدنية ومياة زمزم مجاناً صدقة جارية على روح ابنه المتوفي اثر حادث أليم.

ظهر الاب مع أبناء شقيقه وأكد أنه قام بهذه المبادرة عدة مرات منذ وفاة ابنه، وأكد أن وفاة نجله كانت صدمة كبيرة عليه وعلى أسرته جميعاً الذين اتفاجأوا بخبر الحادث وبعدها وفاة ابنه.

أكد اهالي المدينة أن هذه المبادرة كانت ومازالت من أنبل المبادرات على مستوى المحافظة، حيث قالوا بأن كل فترة يقف الاب برفقة أبناء نجله في شوارع المدينة يوزع مياة زمزم على المواطنين مجاناً فقط يطلب منهم الدعاء لنجله بالرحمة

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان جميع محافظة المنوفية، خصوصاً مدينة أشمون.