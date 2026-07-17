بتمويل يصل لـ 32 مليون جنيه .. مشروعك المنوفية ينفذ 75 نشاطا

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال النصف الأول من عام 2026 والذي ساهم في تنفيذ 75 مشروع ، بتمويل ما يقرب من 32 مليون جنيه وتوفير 39 فرصة عمل بنطاق المحافظة ، يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر والتي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة .

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير برنامج "مشروعك" ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيه 2026 في توفير 29 فرص عمل من خلال تنفيذ 16 مشروع متنوع بنطاق المحافظة بإجمالي تمويل بلغ ما يزيد عن 2 مليون جنيه ، مضيفة أنه يتم تنفيذ متابعة دورية ومرور ميداني للمشروعات الممولة لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية خاصة بالقرى، وتقديم دراسات جدوى للمشروعات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري للشباب، لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.