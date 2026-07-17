محمد صبحي بعيون نجوم العالم .. افتتاح المعرض الدولي "فارس الفن العربي" بمتحف محمود مختار

افتتح الفنان محمد صبحي المعرض الدولي "فارس الفن العربي" بمتحف محمود مختار، والذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير تكريما لمسيرته الفنية والثقافية الممتدة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية.

وشارك في افتتاح المعرض مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، حيث انطلقت فعاليات الافتتاح وسط حضور كبير من الفنانين والمثقفين ومحبي فن الكاريكاتير.

وشهد الافتتاح حضور الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفنان محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إلى جانب الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير وصاحب فكرة المعرض، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ورسامي الكاريكاتير المصريين والعرب والمهتمين بالفنون التشكيلية.

ويضم المعرض عشرات الأعمال الكاريكاتيرية التي أبدعها فنانون من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، مستلهمين المحطات الأبرز في المسيرة الفنية والإنسانية للفنان محمد صبحي، الذي يُعد أحد أهم رموز القوة الناعمة المصرية وصاحب مشروع مسرحي وثقافي ترك أثرا بالغا في وجدان الجمهور العربي.

وأكد منظمو المعرض أن اختيار الفنان محمد صبحي ليكون شخصية الدورة يأتي تقديرا لإسهاماته الكبيرة في المسرح والسينما والتلفزيون، ولدوره التنويري في تقديم أعمال جمعت بين القيمة الفنية والرسالة الإنسانية، بما جعله أحد أبرز رموز الثقافة العربية المعاصرة.

وعقب الافتتاح، قام الفنان محمد صبحي بجولة داخل أروقة المعرض، اطلع خلالها على الأعمال المشاركة، معربا عن تقديره لفناني الكاريكاتير المشاركين، ومشيدا بالأفكار والرؤى الفنية التي عكست جوانب متعددة من تجربته الإبداعية، ومؤكدا أهمية فن الكاريكاتير باعتباره أحد الفنون البصرية القادرة على توثيق الشخصيات والأحداث بلغة تجمع بين الإبداع والوعي.

ويستمر المعرض بمتحف محمود مختار حتى 26 يوليو الجاري، ويستقبل جمهوره يوميا، في إطار رسالة الجمعية المصرية للكاريكاتير الهادفة إلى تكريم رموز الإبداع المصري والعربي، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين المبدعين من مختلف دول العالم.