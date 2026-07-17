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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
آية التيجي

أكد خبراء التغذية أن النعناع لم يعد مجرد نكهة منعشة للمشروبات أو معجون الأسنان, بل أصبح واحداً من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تحظى باهتمام الباحثين لما يقدمه من فوائد صحية متعددة تشمل تهدئة الجهاز الهضمي، إنعاش رائحة الفم، وتقليل مستويات التوتر والقلق.

فوائد مذهلة للنعناع

ووفق تقرير صحي حديث نُشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية, فإن النعناع يحتوي على مركبات عطرية فعالة أبرزها المنثول (Menthol)، وهو المركب المسؤول عن الإحساس بالبرودة، كما يحتوي على البوليفينولات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في دعم صحة الجسم.

النعناع والهضم.. دعم طبيعي للقولون والمعدة

وأشارت خبيرة التغذية نيكولا لودلام-رين إلى أن تناول النعناع بعد الوجبات الثقيلة يعد من أكثر الاستخدامات شيوعاً منذ قرون، حيث يساعد المنثول على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات والانتفاخات.

كما أظهرت مراجعة علمية لعدة دراسات أن زيت النعناع المركز قد يساهم في تخفيف أعراض القولون العصبي لدى عدد من المرضى، خاصة فيما يتعلق بآلام البطن والغازات.

فوائد مذهلة للنعناع

أبرز فوائد النعناع للهضم

ـ تقليل الانتفاخ والغازات.
ـ تهدئة تقلصات المعدة.
ـ دعم راحة الجهاز الهضمي بعد الوجبات الثقيلة.
ـ المساعدة في تخفيف أعراض القولون العصبي.

فوائد مذهلة للنعناع

فوائد النعناع لصحة الفم وإنعاش النفس

وأوضح التقرير أن النعناع لا يقتصر دوره على إخفاء رائحة الفم الكريهة، بل قد يساعد أيضاً في تقليل بعض أنواع البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة ورائحة الفم غير المرغوبة.

كما أن مضغ أوراق النعناع الطازجة يحفز إفراز اللعاب، ما يساهم في تنظيف الفم بشكل طبيعي دون إضافة سكريات كما يحدث في بعض الحلوى أو المنعشات التجارية.

فوائد مذهلة للنعناع

هل يساعد النعناع على تقليل التوتر؟

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن رائحة النعناع، خاصة زيت النعناع العطري, قد يكون لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي.

وفي دراسة أُجريت على مرضى داخل قسم الطوارئ، سجل الأشخاص الذين تعرضوا لاستنشاق زيت النعناع انخفاضاً ملحوظاً في مستويات القلق مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ويرى الباحثون أن المنثول قد يساعد على إرخاء العضلات وتقليل الشعور بالتوتر وتحسين اليقظة الذهنية.

فوائد مذهلة للنعناع

القيمة الغذائية للنعناع

ورغم أن الكميات المتناولة عادة صغيرة، فإن النعناع يحتوي على:
العنصر الغذائي
الفائدة
فيتامين A
دعم صحة العين
فيتامين C
تعزيز المناعة ومضادات الأكسدة
حمض الفوليك
دعم التمثيل الغذائي
الحديد والمنجنيز والكالسيوم
المساهمة في وظائف الجسم المختلفة
حمض الروزمارينيك
خصائص مضادة للأكسدة

فوائد مذهلة للنعناع

من يجب أن يتجنب النعناع؟

ويحذر الأطباء من الإفراط في استخدام مكملات زيت النعناع المركزة لدى بعض الفئات، ومنها:
ـ مرضى ارتجاع المريء (GERD).
ـ الأشخاص الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز.
ـ مرضى حصوات المرارة أو اضطرابات المرارة.
ـ من يتناولون أدوية قد تتداخل مع زيت النعناع.

فوائد مذهلة للنعناع

أفضل طريقة لإضافة النعناع إلى النظام الغذائي

وتنصح خبيرة التغذية باستخدام النعناع الطازج بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن من خلال:
ـ إضافته إلى السلطات.
خلطه مع الزبادي أو صوصات مثل التزاتزيكي.
ـ وضعه في الماء أو الشاي العشبي.
ـ إضافته إلى الفاكهة أو الأطباق الشرقية.

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