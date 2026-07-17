مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار في المنيا

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 ركاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.