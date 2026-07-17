أوقاف المنيا تعلن افتتاح مسجدي الحمد بملوي وآل سمهان بديرمواس.. صور

افتتح الدكتور عمر خليفة محمد مدير مديرية أوقاف المنيا، اليوم الجمعة مسجد الحمد بمدينة ملوي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله – عز وجل – ونشر الفكر الوسطي المستنير

حضر الافتتاح الشيخ محمد طلعت مدير إدارة أوقاف ملوي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع المصلين في أجواء إيمانية عامرة بذكر الله.

وأدى الدكتور عمر خليفة محمد خطبة الجمعة بعنوان «حق الطريق»، مؤكدًا أن المحافظة على الطريق وصيانة حقوق المارة من تعاليم الإسلام السمحة، وأن الالتزام بآداب الطريق من غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وإماطة الأذى عن الطريق، واحترام النظام، يمثل جزءًا من مكارم الأخلاق ودليلًا على كمال الإيمان، ويسهم في بناء مجتمع متحضر تسوده قيم الاحترام والتعاون.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «اغتنام الإجازة الصيفية»، حيث دعا إلى استثمار أوقات الإجازة فيما ينفع من حفظ القرآن الكريم، وطلب العلم، وتنمية المهارات، وممارسة الأنشطة النافعة، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة تخدم دينها ووطنها.

ومن جانبهم أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بافتتاح المسجد في ثوبه الجديد، مقدمين الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها المتواصلة في إعمار بيوت الله والارتقاء برسالتها الدعوية.

كما افتتحت مديرية الأوقاف مسجد آل سمهان بنزلة سمهان بقرية بني عمران – مركز دير مواس (إحلال وتجديد).

وتؤكد مديرية الأوقاف استمرار جهودها في إعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا، من خلال إنشاء المساجد وتطويرها، وتفعيل رسالتها الدعوية والتثقيفية، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتهيئة بيوت الله للمصلين، وبما يعكس رسالة المسجد في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

