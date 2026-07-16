فريق طبي بمستشفى أمراض النساء بجامعة المنيا يتمكن من استئصال ورم يزن 24 كيلو

أجرى الفريق الطبي بمستشفى المنيا الجامعي للتوليد وأمراض النساء جراحة دقيقة، حيث قام باستئصال ورم ضخم بالمبيض بلغ وزنه 24 كيلوجرامًا

وقد استقبل المستشفى الحالة، وتم اجراء جميع الفحوصات الطبية والاشعة اللازمة، والتي أسفرت عن التشخيص الدقيق للحالة، ليتم إعداد خطة علاجية متكاملة والتدخل الجراحي في الوقت المناسب.

وأجري العملية الجراحية الدكتور كريم شاهين والدكتور محمد عبد الحكيم، باشراف الدكتور أحمد رضا العدوي والدكتور عصام ابراهيم، وتمكن الفريق من استئصال الورم بالكامل بنجاح، مع الحفاظ على سلامة المريضة، وتم نقلها إلى الرعاية الطبية لاستكمال المتابعة واستقرار الحالة، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن نادى رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور محمد صلاح مدير عام مستشفى المنيا الجامعي للتوليد وأمراض النساء