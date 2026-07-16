قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط
إصابة طالبة بحالة نفسية داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بالدقهلية
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم ؟
علامات الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي .. تعرّف عليها
سوريا تحبط ‏شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من العراق
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين المنيا: إحباط محاولة تهريب مواد بترولية ومصادرة أطنان من السلع مجهولة المصدر

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات احتكار السلع أو التلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الآمنة بجودة مناسبة.

ووجّه المحافظ جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات اليومية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من جودة وصلاحية السلع، وضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا أن الأمن الغذائي واستقرار الأسواق يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

واوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 197 مخالفة تموينية متنوعة، منها 154 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، والغلق دون عذر، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأضاف أن الحملات في قطاع الأسواق أسفرت عن تحرير 42 محضرًا تموينيًا، من بينها 17 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن من المخللات، و625 كيلوجرامًا من السكر، و830 كيلوجرامًا من الدقيق، و600 كيلوجرام من الأعلاف الحيوانية، و45 كرتونة بسكويت.

كما تم تحرير 5 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ومصادرة 59 كيلوجرامًا من الدواجن، و55 كيلوجرامًا من الجبن، و20 كيلوجرامًا من اللحوم، و15 كيلوجرامًا من اللانشون، و6 كيلوجرامات من الكبدة، و6 جراكن عصير، إلى جانب كميات من المخللات والتوابل التالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم كذلك تحرير 4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة اللحوم المضبوطة، و11 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تمكنت الحملات من إحباط محاولة لتجميع وتهريب مواد بترولية بإحدى محطات الوقود بغرض احتكارها والاتجار بها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
 

المنيا محافظ المنيا التموين حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

فتوح

بعد إحالته للمحكمة الجنائية.. أول تعليق من أحمد فتوح: يا جماعة أنا كويس

سبيد

رسالة من سبيد إلى لامين يامال قبل نهائي كأس العالم

الأرجنتين

رسالة نارية من فتحي سند بعد تأهل الأرجنتين: الإنجليز سلموا أنفسهم لميسي

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد