كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

التين الشوكي فاكهة صيفية لذيذة تنتشر في الأسواق خلال شهور الحر لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه الفاكهة الصغيرة تخفي وراء قشرتها الشائكة كنزًا من الفوائد الصحية والغذائية التي تجعلها من أقوى الفواكه الطبيعية دعمًا لصحة الجسم.

وبحسب تقرير نشره موقع Health، فإن التين الشوكي يتميز بمذاقه الحلو المشابه لمزيج من البطيخ والتوت، كما يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الجسم.

فوائد التين الشوكى..

يقاوم الجفاف ويمنح الترطيب

لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات فإن التين الشوكي يرطب الجسم ويحمي البشرة من الجفاف خاصة خلال فصل الصيف.

يساعد في خسارة الوزن

بفضل الألياف العالية والسعرات القليلة يمكن إدراج التين الشوكي ضمن نظام غذائي لفقدان الوزن فهو يمنح الشعور بالشبع ويحسن الهضم دون زيادة السعرات

فوائد اخرى للتين الشوكى..

- يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم كما يقلل من الدهون الثلاثية عند مرضى السكري.

- يمنع ويعالج التهاب المبيضات.

- يحمي الكلى من الأمراض.

- يعزز أداء القلب والأوعية الدموية.

- يمنع حصى الكلى.

- يعالج القرحة وداء كرون وإضطرابات الجهاز الهضمي.

- يسرع في شفاء الحروق الجسدية.

- يوقف سرطان القولون ويشفي الأمعاء.

- يوقف الإمساك.



