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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا
طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا
محمد شحتة

هنَّأ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، طالبات برنامج الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ لحصولهن على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة المرافعات الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الدكتورة فريدة بودي، عميدة الكلية، أن هذا الفوز قد أهل طالبات برنامج الشريعة والقانون لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مقدمة الشكر إلى مدربات الفريق، وهن: الدكتورة رباب الحكيم، رئيس قسم القانون العام، والدكتورة شيماء عبد الراضي، والباحثة ياسمين هيكل، المعيدة بقسم القانون الدولي.

تميز جامعة الأزهر

من جانبه أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذا الفوز والإنجاز المهم يبرهن على ريادة وتميز جامعة الأزهر في جميع المجالات، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني من أهم أفرع القانون الذي ينبغي أن يكون جزءًا مهمًّا من ثقافة الشعوب، وخاصة في هذا العصر الذي يموج بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الصراعات الدولية، مضيفًا أن اهتمام جامعة الأزهر بهذا القانون والإسهام في التعريف به كثقافة مجتمعية هو انعكاس لرسالة الأزهر الشريف الداعمة لمبادئ الإنسانية.

وفي السياق ذاته كرَّم الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات: الدكتورة فريدة بودي، عميدة الكلية، ومدربات الفريق: الدكتورة رباب الحكيم، رئيس قسم القانون العام، والدكتورة شيماء عبد الراضي، والباحثة ياسمين هيكل، المعيدة بقسم القانون الدولي، والطالبات الفائزات، مؤكدًا أهمية هذا الفوز في سجل إنجازات فرع البنات بجامعة الأزهر، داعيًا الله- تعالى- لهن بدوام التوفيق والتميز، وأن يواصلن رفع اسم الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في المرحلة الدولية من المسابقة.

الأزهر شريعة الأزهر طالبات الأزهر المرافعات الصورية كلية الشريعة والقانون

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