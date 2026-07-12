بعد حصولها على الدكتوراه.. وفاة طبيبة بجامعة الأزهر أثناء أداء عملها

توفيت اليوم الأحد، الدكتورة كريمة عبد السميع، أثناء أداء عملها بقسم النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بجامعة الأزهر.

ونعت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، الدكتورة "كريمة رضا عبد السميع"، المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد، التي انتقلت إلى جوار ربها أثناء أداء عملها بالقسم.

نعي جامعة الأزهر

وتقدم رئيس جامعة الأزهر، والنواب، وعميدة الكلية، وجميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع منسوبي الجامعة؛ بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المغفور لها -بإذن الله- .

وشيعت جنازة الطبيبة الراحلة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو بعد صلاة المغرب من مسقط رأسها، بقرية ميت بشار التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الدكتورة كريمة عبد السميع

ومن المقرر أن يقام سرادق عزاء الطبيبة الراحلة غدا الاثنين بمضيفة المسجد الكبير بقرية ميت بشار.

كانت الدكتورة كريمة رضا عبد السميع، قد ناقشت رسالة الدكتوراه في شهر مايو من العام الماضي 2025 وحصلت على الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد.