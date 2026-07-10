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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نموذج فريد أبهر العلماء.. رئيس جامعة الأزهر يفسر آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد
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أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن آيات القرآن الكريم ما تزال تمثل ميدانًا واسعًا لتأملات العلماء عبر العصور، مشيرًا إلى خصوصية قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، واصفًا إياها بـ"الآية الفذة" التي استوقفت عقول البلاغيين والمفسرين.

تفسير آية “وقيل يا أرض ابلعي ماءك”

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه الآية الكريمة كانت محل إعجاب بالغ لدى كبار علماء العربية، لافتًا إلى ما نُقل عن الزمخشري رحمه الله حين قال إن رؤوس العلماء "رقصت طربًا" لما فيها من دقة التصوير وروعة النسق البياني، بما يعكس الإعجاز اللغوي الفريد للقرآن الكريم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الآية نفسها كانت موضع دراسة خاصة لدى علاء الدين الآلوسي، الذي أفرد لها رسالة مستقلة، جمع فيها أكثر من 150 سرًا من أسرار البلاغة وألوان البيان، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس عمق الدلالات التي تحملها الآية الكريمة.

كما لفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن الإمام عبد القاهر الجرجاني تناول هذه الآية في كتابه دلائل الإعجاز، حيث وقف عند ما تحمله من نظم بديع وتناسق فريد، وهو ما جعلها أيضًا محط اهتمام عدد كبير من العلماء عبر العصور.

وبيّن رئيس جامعة الأزهر أن استمرار هذا التوقف العلمي أمام آيات القرآن، وعلى رأسها هذه الآية، إنما يعكس جانبًا من إعجاز الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: 88].

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزه جامعة الأزهر الأزهر آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك تفسير آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك

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