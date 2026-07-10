بورش فنية.. مجلة نور ترسم البهجة في جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي

يشهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إقبالًا متواصلًا من الأطفال وأسرهم على الأنشطة التي تقدمها مجلة "نور للأطفال"، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضمن برنامج متنوع يجمع بين التثقيف والترفيه في أجواء تفاعلية.

مجلة نور ترسم البهجة في جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي

ويضم البرنامج باقة من الورش الفنية والإبداعية، تشمل الحكي القصصي، والكتابة الإبداعية، والرسم والتلوين، وسينما "نور"، إلى جانب ورش مهارية صُممت لتنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، من خلال أنشطة مستوحاة من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والقيم الإنسانية، بأسلوب مبسط يناسب مختلف المراحل العمرية.

كما تقدم المجلة ورشًا متخصصة في صناعة القصة، وبناء القدوة، وتنمية الذكاء الاجتماعي، فضلًا عن جلسات لسرد الحكايات وعروض سينما "نور" التي تمزج بين المعرفة والترفيه، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية الوعي لدى النشء.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب على تقديم برامج ثقافية وتربوية متكاملة للأطفال، تعزز الهوية الوطنية والانتماء، وتُعرّف الأجيال الجديدة برسالة الأزهر الوسطية من خلال وسائل تعليمية وفنية جاذبة.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية