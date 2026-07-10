رونالدو يتعامل باحترافية.. أول تعليق من خيسوس بعد توليه تدريب منتخب البرتغال

علق خورخي خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، على توليه تدريب المنتخب الأول، خلفا لـ روبرتو مارتينيز.

وقال خورخي جيسوس في تصريحات صحفية: "كما تعلمون، أمضيت عامًا مع كريستيانو في النصر، وكان يقول لي دائمًا: "سأنهي مسيرتي في النصر".

مسيرة رونالدو

وتابع: “أود أن أعود إلى موضوع كريستيانو ، لأنني نسيت أن أذكر لكم أمرًا”.

وأضاف: “في الموسم الماضي، لعب النصر 50 مباراة، بينما شارك هو في 31 مباراة، وفي الدوري تحديدًا، قمت باستبداله 16 مرة”.

واختتم: “لذلك، لم يحدث أبدًا أي التباس بين دوره كلاعب ودوري أنا كمدرب، وبين القرارات التي يجب أن أتخذها”.