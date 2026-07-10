النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في وقائع تسريب الامتحانات وتسهيل الغش بالثانوية العامة والأزهرية

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ومحاضر من الجهات المختصة، تضمنت رصد وقائع لتسريب ونشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولات لتسهيل الغش داخل لجان الامتحانات وخارجها، وذلك في وقائع ارتُكبت بعدد من المحافظات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكان من بينها واقعة رصد قيام أحد الطلاب بإنشاء وإدارة مجموعات عبر تطبيق «واتساب» لنشر أسئلة وإجابات امتحاني مادتين بالثانوية الأزهرية، حال انعقاد لجان الامتحان، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه وتفتيشه، حيث ضُبط وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبفحصه تبين احتواؤه على المجموعات محل النشر ، كما قرر المختصون بالأزهر الشريف أن الأسئلة والإجابات المضبوطة تخص امتحانات العام الدراسي الجاري.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهاتف المحمول، وفحص محتواه الرقمي.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط أحد الأشخاص أعلى كوبري ملاصق لإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة العجوزة، حال جهره بإجابات الأسئلة بصوت مسموع لمساعدة نجله أثناء أداء الامتحان، وبمواجهته أقر بحصوله على الأسئلة عبر تطبيق «تليجرام»، فاستجوبته النيابة العامة، وأمرت بحبسه احتياطيًا، والتحفظ على هاتفه المحمول لفحصه وجار استكمال التحقيقات في سائر الوقائع.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حسم لأي محاولة للمساس بنزاهة الامتحانات أو الإخلال بسير العملية التعليمية.