برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الذي ظهرت به مدينة العلمين الجديدة خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2026؛ عكس حجم التحول الحضاري الذي تشهده الدولة المصرية، وأثبت أن مصر أصبحت تمتلك مدنًا حديثة وبنية تحتية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات والمناسبات الدولية.

وقال حافظ: إن احتشاد الجماهير في مدينة العلمين لاستقبال أبطال المنتخب؛ كشف عن مستوى غير مسبوق من التنظيم، وسهولة الحركة عبر شبكة الطرق الحديثة، فضلًا عن كفاءة المنشآت الفندقية والخدمية التي استوعبت الحدث بصورة مشرفة، بما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة للتنمية العمرانية والسياحية.

مدينة العلمين رمز للجمهورية الجديدة

وأضاف أن مدينة العلمين لم تعد مجرد مشروعا عمرانيا، وإنما أصبحت رمزًا للجمهورية الجديدة، ونموذجًا لما وصلت إليه مصر من تطور في التخطيط والبناء وتوفير الخدمات، مؤكدًا أن المدينة قدمت صورة حضارية أبهرت الجميع ورسخت الثقة في قدرة الدولة على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح استقبال المنتخب الوطني، تزامن مع حالة الفخر التي يعيشها المصريون بعد الأداء المشرف في كأس العالم، وهو ما منح الحدث بعدًا وطنيًا استثنائيًا، وأظهر تلاقي الإنجاز الرياضي مع الإنجاز التنموي في مشهد واحد يعبر عن مصر الحديثة.

واختتم أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في العلمين هو ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والاستثمار في البنية الأساسية، وأن الصورة التي خرجت بها المدينة أمام العالم تؤكد أن مصر أصبحت تمتلك مقومات تجعلها في مصاف الدول القادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.