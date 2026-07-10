قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف «وصيته العسكرية»: إذا اغتالتني إيران فاقصفوها بلا رحمة
برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية
عماد الدين حسين: الفراعنة كسبوا احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية
نزل 580 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن| تفاصيل
درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء
مصر للطيران تحتفي بالفراعنة خلال رحلة العودة من أمريكا
ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويهدد باستئناف التصعيد العسكري
ترامب: لقد تركت تعليمات حال نجحت إيران في اغتيالي
فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟
بعد العودة من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للجماهير
لأول مرة في جامعة مصرية.. وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس تستقبل وفدًا من أطباء أوروبيين
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في وقائع تسريب الامتحانات وتسهيل الغش بالثانوية العامة والأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية

أحمد حافظ
أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الذي ظهرت به مدينة العلمين الجديدة خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2026؛ عكس حجم التحول الحضاري الذي تشهده الدولة المصرية، وأثبت أن مصر أصبحت تمتلك مدنًا حديثة وبنية تحتية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات والمناسبات الدولية.

وقال حافظ: إن احتشاد الجماهير في مدينة العلمين لاستقبال أبطال المنتخب؛ كشف عن مستوى غير مسبوق من التنظيم، وسهولة الحركة عبر شبكة الطرق الحديثة، فضلًا عن كفاءة المنشآت الفندقية والخدمية التي استوعبت الحدث بصورة مشرفة، بما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة للتنمية العمرانية والسياحية.

مدينة العلمين رمز للجمهورية الجديدة

وأضاف أن مدينة العلمين لم تعد مجرد مشروعا عمرانيا، وإنما أصبحت رمزًا للجمهورية الجديدة، ونموذجًا لما وصلت إليه مصر من تطور في التخطيط والبناء وتوفير الخدمات، مؤكدًا أن المدينة قدمت صورة حضارية أبهرت الجميع ورسخت الثقة في قدرة الدولة على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح استقبال المنتخب الوطني، تزامن مع حالة الفخر التي يعيشها المصريون بعد الأداء المشرف في كأس العالم، وهو ما منح الحدث بعدًا وطنيًا استثنائيًا، وأظهر تلاقي الإنجاز الرياضي مع الإنجاز التنموي في مشهد واحد يعبر عن مصر الحديثة.

واختتم أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في العلمين هو ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والاستثمار في البنية الأساسية، وأن الصورة التي خرجت بها المدينة أمام العالم تؤكد أن مصر أصبحت تمتلك مقومات تجعلها في مصاف الدول القادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.

أحمد حافظ مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ بعثة المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

طرمبة البنزين 2026

5 علامات لا تعرفها تدل على تعطل مضخة الوقود

بي إم دبليو/مرسيدس

بي إم دبليو تسقط مرسيدس من عرش المبيعات

مايكروسوفت

مايكروسوفت تطلق إستراتيجية ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسحق ثغرات ويندوز

بالصور

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد