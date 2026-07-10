ساديو ماني يعتزل دوليا: ضحيت بكل شيء من أجل السنغال.. وسأواصل خدمة وطني

وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة مؤثرة لجماهير بلاده، عقب إعلان اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدًا أن مسيرته مع منتخب السنغال كانت مليئة بالتضحيات والفخر، وأنه سيواصل خدمة الكرة السنغالية من موقع آخر.

وقال ماني في رسالته الوداعية: "اعلموا أنني ضحيت بكل شيء من أجل هذا العلم، وقدمت أفضل ما لدي، وقاتلت دائمًا بشراسة من أجل وطني، وكان دعمكم المستمر هو المحرك الحقيقي لكل نجاح حققته."

وأضاف قائد "أسود التيرانجا" السابق: "غدًا، سيكون من دواعي سروري أن أضع خبرتي في خدمة الوطن، سواء ضمن الجهاز الفني، أو كمدرب، أو في الهيئات الإدارية."

واختتم ماني رسالته قائلاً: "إنها نهاية مسيرة دولية استثنائية، وبداية فصل جديد في خدمة الكرة السنغالية."

ويُعد ساديو ماني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب السنغال، حيث ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب قيادة المنتخب للمشاركة في أكثر من نسخة من كأس العالم، ليختتم مسيرته الدولية باعتباره أحد أساطير الكرة السنغالية.