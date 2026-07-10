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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المولد الأكبر.. آلاف المحبين يحيون ذكرى النبي برعاية مفتي الديار الهندية

آلاف المحبين يحيون ذكرى النبي
آلاف المحبين يحيون ذكرى النبي
أحمد سعيد
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يستعد جامع الفتوح، أكبر مسجد في ولاية كيرلا الهندية، لاستقبال المولد الأكبر لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أضخم التجمعات الإيمانية في المنطقة، وذلك برعاية وحضور مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، وبمشاركة آلاف المسلمين القادمين من مختلف أنحاء الولاية وخارجها.

آلاف المحبين يحيون ذكرى النبي برعاية مفتي الديار الهندية

ويبدأ توافد المشاركين منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الأول من شهر ربيع الأول، حيث تمتلئ ساحات الجامع ومرافقه بالمصلين ومحبي رسول الله ﷺ، في أجواء يسودها الذكر، وتلاوة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على النبي ﷺ، وتستمر فعاليات المولد حتى ساعات العصر.

ويتضمن البرنامج تلاوة المولد الشريف، والدروس والمواعظ، والأدعية الجماعية، إلى جانب كلمات علمية وتربوية يلقيها كبار العلماء والدعاة، تؤكد على محبة النبي ﷺ، والاقتداء بسنته، وتعزيز قيم الرحمة والتسامح والوحدة.

كما يشهد الجامع إقبالًا واسعًا من الزوار للتبرك بما يُعرض من الآثار النبوية الشريفة، في مشهد روحاني مهيب يعكس عمق محبة المسلمين لرسول الله ﷺ وارتباطهم بسيرته العطرة، وسط تنظيم دقيق وخدمات متكاملة لاستقبال الحشود الكبيرة.

ويُعد المولد الأكبر في جامع الفتوح من أبرز المناسبات الإسلامية في جنوب الهند، إذ يجمع بين العبادة والعلم والتزكية، ويؤكد المكانة العلمية والدعوية التي يحتلها الجامع، باعتباره منارةً لنشر الوسطية والاعتدال، ومركزًا لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام حضورًا غير مسبوق، في ظل المشاركة الواسعة للعلماء وطلاب العلم، ووفود من داخل الهند وخارجها، ليبقى المولد الأكبر في جامع الفتوح مناسبةً إيمانيةً جامعةً تُجسد وحدة المسلمين ومحبتهم لخير البرية سيدنا محمد ﷺ.

جامع الفتوح أكبر مسجد في ولاية كيرلا الهندية آلاف المحبين يحيون ذكرى النبي برعاية مفتي الديار الهندية مفتي الديار الهندية ذكرى النبي النبي

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