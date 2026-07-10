وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الشئون الرقمية بإستونيا تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

التقى المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة/ ليزا لي باكوستا وزيرة العدل والشؤون الرقمية بجمهورية إستونيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، الذي تترأس مصر أعماله وتستضيفه مدينة جنيف بسويسرا. حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى.

كما عقد المهندس/ رأفت هندي اجتماعا مع الدكتور/ بوسون تيجاني وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الاتحادية. ناقش اللقاء توسيع آفاق التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات الرقمية.

واستعرض هندي جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب جهودها في تطوير منظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير تطبيقات في عدد من القطاعات.

وبحث الوزيران سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتعاون وتبادل الخبرات في تنفيذ برامج إعداد وتنمية المواهب الرقمية في عدد من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، والحكومة الرقمية.

كذلك التقى المهندس/ رأفت هندي، السيدة/ ليراتو دوروثي ماتابوجي مفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تعزيز البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي لدعم تنفيذ الأولويات القارية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات، ودعم الابتكار.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال التعاون في مجالات تطوير سياسات وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، وحالات الاستخدام، والبيئات التنظيمية التجريبية (AI Sandboxes)، وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية، بما يدعم جهود نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، وجه المهندس/ رأفت هندي الدعوة إلى مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي لزيارة مصر للمشاركة في فعاليات الإعلان عن الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما عقد المهندس/ رأفت هندي لقاء مع السيد/ لاسينا كوني المدير العام لتحالف "سمارت أفريقا" Smart Africa . تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت تنمية المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية العامة، والابتكار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة.

وتمت مناقشة سبل تنفيذ مبادرات عملية مشتركة في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات في برامج تنمية المهارات الرقمية، وتعزيز التعاون في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية الرقمية العامة في أفريقيا، مع التأكيد على أهمية ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة على مستوى القارة.

حضر اللقاءات المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والأستاذ/ أحمد سعيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الاقتصادية والإحصائية ورئيس قطاع السياسات الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام المهندس/ رأفت هندي بتكريم عدد من المسؤولين عن إدارة جلسات المسار رفيع المستوى بالمنتدى، تقديرًا لإسهاماتهم في إدارة النقاشات ودورهم في دعم جهود منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وإنجاح فعالياته.

وتختتم اليوم أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ حيث يعلن المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفته رئيسًا للمنتدى، تقرير الرئاسة خلال الجلسة الختامية.