هشام موسى: 30 يونيو محطة فارقة أعادت رسم مستقبل الدولة المصرية

أكد الإعلامي هشام موسى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تظل واحدة من أبرز المحطات الفارقة في التاريخ المصري الحديث، لما مثلته من تحول كبير في مسار الدولة، بعدما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع في عام 2013 للمطالبة بتصحيح الأوضاع والحفاظ على هوية الدولة المصرية.

وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه حملت العديد من الإنجازات، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة حديثة من الطرق، والتوسع في مشروعات الطاقة والإسكان، إلى جانب الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز الدور السياسي والدبلوماسي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو لا تزال محل نقاش واسع، فبينما يرى كثيرون أنها أنقذت الدولة المصرية من مصير مجهول، يركز آخرون على تقييم ما تحقق من إنجازات، والتحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات التالية.

وأضاف أن مناقشة هذه المرحلة المهمة تتطلب قراءة موضوعية وشاملة، تستند إلى الحقائق والوقائع، لفهم أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها على حاضر مصر ومستقبلها.