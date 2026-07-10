القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طلاب الجامعات لبرنامج التدريب الصيفي

في إطار حرصه المستمر على بناء قدرات الشباب وإدماجهم في قضايا المجتمع، استقبل المجلس القومي للمرأة مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية( القاهرة و عين شمس و الجامعة الألمانية والبريطانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى)، لبدء برنامج التدريب الصيفي داخل إدارات المجلس المختلفة.

​وقد حرصت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، على التقاط صورة تذكارية مع الطالبات والطلاب المشاركين في التدريب تشجيعاً لهم على بداية مسيرتهم التدريبية.

​وخلال اللقاء الترحيبي والتعريفي بالطلاب، قدمت الأستاذة هبه عيد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية مقدمة عامة عن المجلس وعن التدريب الصيفي ، واستعرضت الأستاذة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان، اختصاصات ومهام المجلس القومي للمرأة، ملقيةً الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه في دعم وتمكين المرأة المصرية على الأصعدة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب آليات عمل المجلس وفروعه بالمحافظات لتلبية احتياجات المرأة في كافة ربوع مصر.

​كما قدمت الدكتورة شيماء نعيم عرضاً تقديمياً حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومحاورها الرئيسية التي تشمل التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، بالإضافة إلى الحماية من كافة أشكال العنف. كما ركّز العرض على الدور الحيوي الذي تقوم به وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية، وكيف تساهم هذه الوحدات في خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطالبات، ونشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة التمييز بين جيل الشباب.

​ويأتي هذا التدريب الصيفي كجزء من رؤية المجلس لتمكين جيل جديد من الكوادر الشبابية وتوعيتهم بالقضايا التنموية وإشراكهم بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030.