القومي للمرأة: تعزيز أوجه التواصل بين رائدات الأعمال على مستوى القارة وتبادل الخبرات

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة السفيرة وفاء بسيم وبحضور , عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وبمشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

حيث أكدت السفيرة وفاء بسيم على أن الاجتماع تضمن مناقشة جهود اللجنة خلال الفترة السابقة ، ومناقشة خطة عمل الفترة المقبلة.

حيث تضمن الاجتماع مناقشة بحث تعزيز أوجه التواصل بين رائدات الأعمال علي مستوي القارة و تبادل الخبرات ودعم المشروعات وريادة الأعمال النسائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية.

كما ناقش الاجتماع دور الدبلوماسيه النسائية . مع التأكيد على استمرار اللجنة في تنفيذ المبادرات التي تعزز حضور المرأة المصرية والأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي.