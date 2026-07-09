بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد

أقيمت ظهر اليوم، الخميس، مراسم سحب قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى جانب عدد من مسئولى الاتحاد ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة.

وشهدت مراسم القرعة قيام الثنائى عصام الحضري ووائل رياض، بسحب القرعة، وسط حضور رسمي من ممثلي الأندية.

كما حضر مراسم القرعة سيد بخيت، رئيس لجنة المسابقات، وناصر فراج نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة مصطفى عيسى، ومجدي الشيخ، وياسر رأفت.

وحرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على حضور مندوب مفوض رسميًا من كل نادٍ للمشاركة في مراسم سحب القرعة، وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة فى دوري المحترفين كلًا من: كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود، وفاركو، والإسماعيلي، وإف سي مسار، وبروكسي، وتيم إف سي، والمصرية للاتصالات، والسكة الحديد، والمنصورة، ومالية كفر الزيات، وديروط، والداخلية، والترسانة، والإنتاج الحربي، وطنطا، وبلدية المحلة، والنصر، ولافيينا ودلتا يونايتد، الذي يشارك باسمه الجديد بعد تغيير اسم بلقاس سيتي.