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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرتضى منصور يوجّه التحية للتوأم.. ويطلب من زوجة حسام حسن عدم نشر حوارهم الخاص

مرتضى منصور
مرتضى منصور
سارة عبد الله

وجه المستشار مرتضى منصور، رسالة داعمة للمنتخب الوطني والجهاز الفني بعد مشواره في بطولة كأس العالم.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك: “مبروك فوز المنتخب الوطني المصري علي فريق الارجنتين وعلى ميسي وعلي الحكم الفرنسي المرتشي وعلي فلانتينو المجرم وعلي صهاينة العالم وعلي كارهي وطنهم مصر !”.

وتابع؛ “اول مرة اشاهد مباراة مدتها 80 دقيقة مباراة منتخب مصر والارجنتين انتهت في الدقيقة 80 ! وبعد الدقيقة 80 ونهاية المباراة بدأت مباراة اخري مصر لم تكن طرفا فيها ولاعلاقة للفريق المصري بها ! فريقنا لعب المباراة الحقيقية التي كانت مدتها 80 دقيقة وانتصر”.

وأضاف: “لاتحزن ياشعب مصر علي هذه المؤامرة لاقصاء منتخبنا البطل ولاتحزن ياحسام انت وجهازك ولاعبيك فيكفيكم فخرا انكم الوحيدون الذين ابكيتم ميسي”.

واستطرد: “واوجه تحية خاصة للتوأم حسام وابراهيم لرفعهما العلم الفلسطيني علم اهلنا في فلسطين المحتلة رمز البطولة والصمود والتحدي ولفا ملعب المباراة حاملينه تحية لهما وهما يبصقان علي المشجعين الصـهاينة وعلي علم الكيان المغتصب لارضنا الذي كانوا يرفعونه”.

ووجه مرتضى منصور تساؤلا للسيدة الفاضلة الزوجة الثانية للكابتن حسام حسن: “لماذا انتي مصرة علي احراجه واذاعة الحوارات الخاصة اللايف بينك وبين زوجك المحترم ليشاهدها الملايين ! هل اصرارك علي هذه الاذاعة من باب كيد النساء والفشخرة والمنظرة ! كفاية !”.

واختتم: “واخيرا رجاء للسيد رئيس الجمهورية من فضلك اتمني ان يكون هناك استقبال شعبي لمنتخبنا القومي علي ارض استاد العاصمة الذي زحف اليه الآلاف من المصريين من قبل لمشاهدة مبارياتنا هذا الاستقبال من الممكن ان يكون في اليوم التالي لاستقبالك الرسمي لابطالنا في مدينة العلمين من حق الشعب يفرح بفريقه ويكرمه في مشهد حضاري امام اعين كل العالم”.

مرتضى منصور منتخب مصر كأس العالم

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