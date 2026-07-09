طارق السيد يكشف عن صفقتين على رادار الأهلي

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عن صفقات جديدة داخل النادي الأهلي.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه على “فيسبوك”: "بانجورا مولودية الجزائر وسفيان المغرب الفاسي على رادار الأهلي".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع أقطاي عبد الله، نجم إنبي، لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة.

وأنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة، سواء المالية أو الإدارية، بالتنسيق مع مسؤولي نادي إنبي، ليصبح اللاعب أحدث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.