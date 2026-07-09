إنجاز مصري جديد في باريس.. سيدات مصر يتأهلن إلى الأدوار النهائية بكأس العالم للأولمبياد الخاص

حجز منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص المصري مقعده في الأدوار النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026، بعد تعادله السلبي مع منتخب كندا في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليواصل مشواره المميز في البطولة العالمية المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم المنتخب المصري مستويات قوية خلال منافسات دور المجموعات، حيث استهل مشواره بالخسارة أمام منتخب سلوفاكيا بهدفين دون مقابل، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على منتخب هونج كونج بأربعة أهداف نظيفة، حملت توقيع كل من هاجر محمد، وروان وليد، وزهراء علاء، وشيماء علي، ثم اختتم مبارياته بالتعادل السلبي أمام المنتخب الكندي، ليضمن التأهل إلى الأدوار النهائية عن جدارة واستحقاق.

وأشاد الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بالأداء المشرف الذي قدمته لاعبات المنتخب طوال منافسات الدور الأول، مؤكدًا أن التأهل إلى الأدوار النهائية يعكس حجم الإعداد الجيد والجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبات قبل وخلال البطولة.

وقال المهندس هاني محمود: "ما قدمته بطلات مصر يجسد روح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري، ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد قدرة أبطالنا على المنافسة في أكبر المحافل الدولية. ونثق في قدرتهم على مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق باسم مصر، مع خالص الشكر لجميع الجهات الداعمة التي وفرت كل سبل النجاح للبعثة."

وتضم بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في البطولة كلًا من الأستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي رئيسًا للوفد، والأستاذ خليل محمدرئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة داليا بدر ممثلًا عن الشركة الراعية، والأستاذ الدكتور إكرامي الجمال مديرًا فنيًا، والكابتن عفاف عزت مدربة، إلى جانب اللاعبات ندى سيد، روان وليد، فاطمة طارق، هاجر محمد، تسنيم أحمد، وأسماء السيد، فيما تضم قائمة اللاعبات الشريكات وفاء ربيع، جنة أحمد، شيماء علي، سلمى كرم، وزهراء علاء.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الأدوار النهائية للبطولة غدًا، حيث ينتظر المنتخب المصري مواجهة جديدة في طريقه نحو المنافسة على المراكز المتقدمة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليًا في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس النسخة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص، بمشاركة نخبة من المنتخبات من مختلف دول العالم، في بطولة تعكس قيم الدمج والمساواة، وتؤكد أن الرياضة تمثل جسرًا حقيقيًا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين لاعبو الاولمبياد الخاص.