محمود صابر يوجه رسالة للجماهير بعد وداع كأس العالم

وجه محمود صابر، لاعب منتخب مصر، رسالة إلى الجماهير عقب توديع بطولة كأس العالم عقب الهزيمة أمام الأرجنتين.

وكتب صابر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام: “ذلك الفضل من الله الحمد لله رب العالمين على فضله وكرمه علينا، قدمنا أحسن ما عندنا وكنا عند حسن ظنكم.. فرحناكم وفرحنا معاكم وعشنا معاكم حلم كبير لسه دى بدايته وهنكمله إن شاء الله”.

وتابع: “شكرا لكم على تشجيعكم ودعمكم واحتفالاتكم الجميلة المبهجة، شكرا لكم على الروح الطيبة والحالة الجميلة اللى عشتوها وعشناها معاكم، شكرا للجهاز واللاعبين والمسئولين”.

واختتم: “فخور إنى كنت جزء منكم، وإن شاء الله مكملين الحلم مع بعض”.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.