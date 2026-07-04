سر ثقة حسام حسن في محمود صابر أمام أستراليا في مونديال 2026

أكد الناقد الرياضي أحمد صابر أن مشاركة اللاعب محمود صابر في مباراة منتخب مصر أمام أستراليا لم تكن صدفة، بل جاءت نتيجة ثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي اعتمد على إعداد فني ودراسة دقيقة للمنافس، وهو ما انعكس على الأداء والنتيجة التاريخية للفراعنة.

تأهل تاريخي لمنتخب مصر

وأوضح أحمد صابر أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب أستراليا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز أدخل الفرحة إلى قلوب المصريين داخل البلاد وخارجها.

وقال إن الجاليات العربية في الولايات المتحدة احتفلت بالتأهل المصري، مؤكدًا أن المشهد كان استثنائيًا ويحمل قيمة كبيرة لكل المصريين.

محمود صابر كسب ثقة العميد

وأشار الناقد الرياضي إلى أن مشاركة محمود صابر في الدقائق الأخيرة من المباراة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته، خاصة بعدما تقدم لتنفيذ أول ركلة ترجيح بثبات كبير، رغم صغر سنه، ليصبح أصغر لاعب يسدد ركلة جزاء مع المنتخب في هذا الموقف الحاسم.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس شخصية اللاعب وثقة المدير الفني فيه، وهو ما ساهم في نجاح المنتخب خلال المباراة.

حسام حسن اعتمد على الدراسة قبل الحماس

وشدد أحمد صابر على أن المدير الفني حسام حسن لم يعتمد على الحماس والروح القتالية فقط، وإنما خاض اللقاء بعد دراسة جيدة لنقاط القوة والضعف في المنتخب الأسترالي، وهو ما ظهر بوضوح في طريقة إدارة المباراة والاختيارات الفنية.

مصر تستعد لمواجهة الأرجنتين

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد مواصلة مشواره التاريخي في البطولة، وسط آمال جماهيرية بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية.