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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشفت تقرير تركي عن تراجع الأهلي عن مطالبه بشأن بيع إمام عاشور نجم الفريق الأول لنادي كونيا سبور التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب متابعة yenihaberden المقربة من نادي كونيا سبور فإنه لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب نفسه حتى الوقت الحالي لكن النادي التركي لن يتخلى عن المفاوضات مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي يرغب في استخدام أخر خانة متاحة في سوق الانتقالات الأجنبية لضم اللاعب المصري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى تراجع النادي الأهلي عن طلبه البالغ 8 ملايين دولار بالإضافة إلى المكافآت، ومن المتوقع إتمام الصفقة مقابل 7.5 مليون دولار.

موقف الأهلي من إمام عاشور

يأتى ذلك عكس التصريحات المتداولة من جانب النادي الأهلي التي أكدت تمسك الأحمر بإستمرار إمام عاشور أو التخلي عنه في حالة وصول عرض بقيمة 10 مليون دولار فقط.

في الوقت ذاته وحسب البيان الرسمي الأخير للنادي الأهلي فإنه تم إغلاق باب المفاوضات لرحيل أي لاعب من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تزامنا مع انطلاق معسكر الفريق في اسبانيا استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي إمام عاشور كونيا سبور نادي كونيا سبور النادي الأهلي

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