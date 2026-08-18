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موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض آخر تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عندما يلتقي مع برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

 

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة 

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة غدا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وأفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر الإسباني، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد بدأ مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة بادالونا، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، وخاض مباراة ودية أخرى أمام يوروبا الجمعة وخسر اللقاء بثنائية مقابل هدف، قبل أن يختتم سلسلة تجاربه غدا الأربعاء بمواجهة برشلونة.

 

أهمية المباراة

وتكتسب مباراة برشلونة أهمية خاصة بالنسبة للأهلي، باعتبارها اختبارًا قويًا أمام منافس من العيار الثقيل، كما تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع مواجهة ذات مستوى فني مرتفع.

 

القناة الناقلة

من جانبها، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة حصولها على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون المواجهة متاحة للجماهير عبر قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً غدا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي والجماهير العربية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

وتأتي إذاعة المباراة عبر أون سبورت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجمهور المصري والعربي، سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية التابعة لها.

وتسعى الشركة إلى تقديم محتوى رياضي متنوع للجماهير، من خلال قنوات أون سبورت وأون سبورت ماكس وأون سبورت بلس، إلى جانب منصة كورة بلس وتطبيق أون سبورت ومحطة أون سبورت إف إم.

ويأمل الأهلي في الخروج بأكبر استفادة فنية ممكنة من مواجهة برشلونة، خاصة أن المباراة تمثل المحطة الأخيرة في معسكر إسبانيا، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد.

الأهلي برشلونة كأس خوان جامبر جامبر إسبانيا

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