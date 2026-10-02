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إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا

بودرة كوكايين مخبأة داخل شوكولاتة
بودرة كوكايين مخبأة داخل شوكولاتة
خاطر عبادة

أحبطت الشرطة الوطنية في الإكوادور محاولة تهريب شحنة كوكايين كانت في طريقها من العاصمة كيتو إلى هولندا، بعدما لجأ المهربون إلى إخفائها داخل أكياس مسحوق شوكولاتة في محاولة لتمريرها إلى السوق الأوروبية.

عملية "الشوكولاتة المشبعة"


وأشارت صحيفة "التييمبو" إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية أمنية أطلقت عليها اسم "الشوكولاتة المشبعة"، داخل إحدى وكالات البريد والشحن السريع في محيط مطار كيتو، أثناء قيام السلطات بعمليات تفتيش روتينية على الطرود.

وخلال فحص الشحنات، أطلق الكلب البوليسي المتخصص في كشف المخدرات والمعروف باسم "بيكي" إنذاراً تجاه طرد يحتوي على كيس أصفر اللون، ما دفع عناصر المكافحة لإخضاعه لتفتيش دقيق.
وعند فتح الشحنة، عثرت الشرطة على 6 أكياس من مسحوق الشوكولاتة بداخلها مادة بنية اللون أثارت الشبهات، وأكدت الاختبارات الميدانية والتحاليل الجنائية أنها كوكايين.

42 ألف جرعة كانت في طريقها لأوروبا


وبحسب السلطات الإكوادورية، بلغ الوزن الإجمالي للمضبوطات 4 كيلوجرامات و211 جراماً من الكوكايين، وهي كمية تعادل نحو 42 ألفاً و110 جرعات كان من الممكن طرحها في الأسواق.
وأوضحت التقارير الرسمية أن قيمة الشحنة تُقدر بنحو 9850 دولاراً في السوق المحلية، بينما تصل قيمتها في السوق الأوروبية إلى نحو 196 ألفاً و864 دولاراً.

وتأتي العملية في إطار جهود السلطات الإكوادورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر شركات البريد والشحن، خاصة مع لجوء شبكات التهريب إلى إخفاء المواد المخدرة داخل طرود تبدو كمواد غذائية عادية.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن تجهيز وإرسال الشحنة، والجهة التي كان من المفترض أن تتسلمها في هولندا، في وقت أصبحت فيه الشحنات التجارية والبريدية إحدى أبرز الوسائل التي تستغلها شبكات الاتجار للوصول إلى الأسواق الخارجية.

كوكايين الإكوادور شوكولاتة هولندا

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