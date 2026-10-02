حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

نجح فريق طبي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في تشخيص وعلاج حالة طبية شديدة الندرة لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، حضرت إلى المعهد وهي تعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير الخدمات الطبية بالمعاهد والمستشفيات الجامعية.

وكشفت الفحوصات ومنظار الجهاز الهضمي عن وجود كتلة غير معتادة داخل معدة الطفلة، وباستكمال التقييم الطبي تبين احتواؤها على تكوين جنيني مشوه، في حالة نادرة تُعرف طبيًا باسم Fetus in fetu «جنين داخل جنين».

وعقب تشخيص الحالة، جرى التنسيق بين الفرق الطبية المتخصصة ووضع خطة علاجية دقيقة، أعقبها إجراء جراحة استكشافية ناجحة تم خلالها استخراج الكتلة والتكوين الجنيني الموجود بداخلها، مع متابعة الطفلة بعد الجراحة، حيث استقرت حالتها الصحية.

ويأتي هذا النجاح نتيجة تكامل تخصصات الجراحة والمناظير وطب الأطفال والتخدير والعناية المركزة، ويعكس قدرات المعاهد والمستشفيات الجامعية في التعامل مع الحالات الطبية النادرة والمعقدة، من خلال التشخيص الدقيق والتدخل الجراحي المتخصص.