قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية: إسرائيل تستغل حادثة «فلاي دبي» لأغراض انتخابية
بعد ضغوط أمريكية.. ترامب: أوروبا ستفرج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل
«صحة النواب»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للمؤتمرات الطبية والسياحة العلاجية
حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش
هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
مفتي الجمهورية: قيم الرحمة والمحبة والسلام تمثل المظلة الجامعة بين الأديان
إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تهنئ الدكتور محمد لطيف بمنحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري
حسام الفقي

تقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وعميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة الأسبق، بمناسبة منحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو في المملكة المتحدة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت يوم 30 سبتمبر 2026، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجالات الطب وتطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب الطبي.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بهذا التكريم الدولي، مؤكدًا أن الدكتور محمد لطيف يُعد أحد الكوادر العلمية والقيادية البارزة التي تعتز بها الجامعة، لما قدمه على مدار مسيرته الأكاديمية والمهنية من جهود في تطوير منظومة علاج الأورام، والارتقاء بالخدمات الطبية، وإعداد الكوادر الصحية، فضلًا عن إسهاماته في تطوير السياسات والمعايير المهنية المرتبطة بالتعليم والتدريب الطبي في مصر.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن هذا التكريم يعكس المكانة العلمية والمهنية التي يتمتع بها أبناء جامعة القاهرة وخريجوها في المحافل الدولية، ويؤكد الدور التاريخي للجامعة، وكلياتها ومعاهدها المتخصصة، في إعداد كوادر علمية وطبية قادرة على الإسهام في تطوير المؤسسات الصحية والبحثية، وتولي مواقع المسئولية والقيادة على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعهد القومي للأورام يمثل إحدى المؤسسات الطبية والبحثية الرائدة بجامعة القاهرة، بما يقدمه من خدمات علاجية وبحثية وتعليمية، وما أسهم به عبر تاريخه في إعداد أجيال من الأطباء والباحثين المتخصصين في تشخيص الأورام وعلاجها، مشيرًا إلى أن المسيرة العلمية والمهنية للدكتور محمد لطيف تمثل امتدادًا لهذا الدور.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن منح الزمالة الفخرية للدكتور محمد لطيف من مؤسسة طبية عريقة بحجم الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو يُعد تقديرًا دوليًا لمسيرته وإسهاماته، لا سيما أن هذه الزمالة تمثل أرفع تكريم تمنحه الكلية، وفقًا لما أعلنه رئيسها خلال مراسم التكريم.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مصطفى لطيف تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير في علاج الأورام والدكتوراه في العلاج الإشعاعي للأورام، وتلقى تدريبًا علميًا متخصصًا في المملكة المتحدة، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجال الأورام. كما شغل منصبي عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري في ديسمبر 2022.

وكانت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو أعلنت منح الزمالة الفخرية لأربع شخصيات بارزة، من بينها الدكتور محمد لطيف، تقديرًا لإسهاماتهم في مجالات الطب والجراحة وخدمة المجتمع، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية، الذي أكد أن هذا التكريم يمثل اعترافًا بالإسهامات الاستثنائية للمكرمين في تطوير الرعاية الصحية والبحث العلمي وخدمة الإنسان.

واختتم الدكتور محمد سامي عبدالصادق تهنئته بالتعبير عن خالص تمنياته للدكتور محمد لطيف بدوام التوفيق ومواصلة عطائه العلمي والمهني، بما يخدم تطوير المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الطبي والرعاية الصحية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

لامين يامال

صراع ناري على صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية.. 6 لاعبين في القمة

نادي شتوتجارت الألمانى

برشلونة يطلب التعاقد مع مدافع شتوتجارت..تفاصيل

بوليسيتش

بوليسيتش: أريد البقاء في ميلان وتجديد العقده

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد