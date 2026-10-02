جامعة القاهرة تهنئ الدكتور محمد لطيف بمنحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

تقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وعميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة الأسبق، بمناسبة منحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو في المملكة المتحدة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت يوم 30 سبتمبر 2026، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجالات الطب وتطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب الطبي.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بهذا التكريم الدولي، مؤكدًا أن الدكتور محمد لطيف يُعد أحد الكوادر العلمية والقيادية البارزة التي تعتز بها الجامعة، لما قدمه على مدار مسيرته الأكاديمية والمهنية من جهود في تطوير منظومة علاج الأورام، والارتقاء بالخدمات الطبية، وإعداد الكوادر الصحية، فضلًا عن إسهاماته في تطوير السياسات والمعايير المهنية المرتبطة بالتعليم والتدريب الطبي في مصر.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن هذا التكريم يعكس المكانة العلمية والمهنية التي يتمتع بها أبناء جامعة القاهرة وخريجوها في المحافل الدولية، ويؤكد الدور التاريخي للجامعة، وكلياتها ومعاهدها المتخصصة، في إعداد كوادر علمية وطبية قادرة على الإسهام في تطوير المؤسسات الصحية والبحثية، وتولي مواقع المسئولية والقيادة على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعهد القومي للأورام يمثل إحدى المؤسسات الطبية والبحثية الرائدة بجامعة القاهرة، بما يقدمه من خدمات علاجية وبحثية وتعليمية، وما أسهم به عبر تاريخه في إعداد أجيال من الأطباء والباحثين المتخصصين في تشخيص الأورام وعلاجها، مشيرًا إلى أن المسيرة العلمية والمهنية للدكتور محمد لطيف تمثل امتدادًا لهذا الدور.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن منح الزمالة الفخرية للدكتور محمد لطيف من مؤسسة طبية عريقة بحجم الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو يُعد تقديرًا دوليًا لمسيرته وإسهاماته، لا سيما أن هذه الزمالة تمثل أرفع تكريم تمنحه الكلية، وفقًا لما أعلنه رئيسها خلال مراسم التكريم.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مصطفى لطيف تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير في علاج الأورام والدكتوراه في العلاج الإشعاعي للأورام، وتلقى تدريبًا علميًا متخصصًا في المملكة المتحدة، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجال الأورام. كما شغل منصبي عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري في ديسمبر 2022.

وكانت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو أعلنت منح الزمالة الفخرية لأربع شخصيات بارزة، من بينها الدكتور محمد لطيف، تقديرًا لإسهاماتهم في مجالات الطب والجراحة وخدمة المجتمع، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية، الذي أكد أن هذا التكريم يمثل اعترافًا بالإسهامات الاستثنائية للمكرمين في تطوير الرعاية الصحية والبحث العلمي وخدمة الإنسان.

واختتم الدكتور محمد سامي عبدالصادق تهنئته بالتعبير عن خالص تمنياته للدكتور محمد لطيف بدوام التوفيق ومواصلة عطائه العلمي والمهني، بما يخدم تطوير المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الطبي والرعاية الصحية.