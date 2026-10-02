أجندة أخبار السبت 3 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»....

يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، بمشاركة قادة ومسؤولين أفارقة وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية، كما يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد».

مجلس الدولة يستقبل المندوبين المساعدين الجدد

تستقبل إدارة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة المندوبين المساعدين الجدد بمقر ديوان عام المجلس بالدقي، لاستكمال إجراءات التعيين وتقديم المستندات المطلوبة، من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، تمهيدًا لأداء اليمين واستلام العمل.

عرض فريق كورال مركز الجيزة احتفالًا بنصر أكتوبر

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الفنية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، بعرض لفريق كورال مركز الجيزة، ضمن البرنامج الثقافي والفني المقام بهذه المناسبة.

حرب أكتوبر بعيون الشباب» على إذاعة صوت العرب

تقدم إذاعة صوت العرب من القاهرة حلقة خاصة من برنامج «تنويعات على وتر المنوعات» في الثانية والنصف ظهرًا، بمشاركة طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، للحديث عن رؤيتهم لحرب أكتوبر وبطولاتها ودروسها وذكرياتها.

«أكتوبر في عيون الشعراء» ببيت ثقافة طوخ

يقيم بيت ثقافة طوخ بالقليوبية أمسية أدبية بعنوان «أكتوبر في عيون الشعراء»، للشاعر سليمان الزهيري، في السادسة مساءً.

انطلاق الأسبوع الدعوي الـ23 في جامعة العريش

تنظم اللجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الأسبوع الدعوي الـ23 في جامعة العريش، بعنوان «انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال»، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام، وتتضمن ندوات ومحاضرات حول مقومات صناعة النصر والتخطيط ودور المرأة ونصر أكتوبر في تاريخ القوات المسلحة.

افتتاح وحدة السيكلوترون الطبي بالأقصر لخدمة مرضى الأورام

تفتتح محافظة الأقصر وحدة السيكلوترون الطبي يوم 3 أكتوبر، لتوفير خدمات طبية متقدمة لمرضى الأورام في صعيد مصر، على أن تمتد الاستفادة من الوحدة إلى مختلف المستشفيات، وليس مستشفيات شفاء الأورمان فقط، في إطار تعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين بالمحافظات.

«من إسكندنافيا إلى بوهيميا».. السيمفوني في الأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد حمدي، على المسرح الكبير في الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج أعمالًا ليان سيبيليوس وإدوارد جريج وأنطونين دفورجاك، بينها «فالس حزين» و«متتابعة بير جينت» و«المتتابعة التشيكية» ورقصتان سلوفاكيتان.

انطلاق أيام قرطاج الموسيقية في تونس

تنطلق فعاليات الدورة الـ11 لأيام قرطاج الموسيقية بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية، وتضم الدورة 34 عرضًا موسيقيًا من 15 دولة، موزعة على 8 فضاءات، مع عرض افتتاحي يقدم في شكل «مفاجأة فنية» حول علاقة الإنسان بالموسيقى.

3 أفلام في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر

يقدم نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ثلاثة أفلام في السابعة مساءً، تشمل «The Land Smiles Back» من كينيا، و«The Mystery of Qanats» من إيران، و«Forgotten Flows of Karez» من باكستان، وتتناول قضايا المياه والجفاف والتغير المناخي وصمود المجتمعات.

ورشة أساسيات الخط العربي بقصر ثقافة برج العرب

ينظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، تدريب الفنان د. محمد جابر، في الحادية عشرة صباحًا.

عرض فني لفرقة دسوق للآلات الشعبية

يستضيف قصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ عرضًا فنيًا لفرقة دسوق للآلات الشعبية، في الثالثة مساءً.

حفل أوركسترا «النور والأمل» ضمن She Arts 2026

يشهد مهرجان She Arts 2026 حفل أوركسترا «النور والأمل»، ضمن فعاليات المهرجان الموسيقية.

عرض فرقة «ديولتي» البولندية في She Arts 2026

يقدم مهرجان She Arts 2026 عرضًا لفرقة «ديولتي» من بولندا، ضمن برنامجه الفني.

عرض «إيفنفلو» الهندي في She Arts 2026

يشهد مهرجان She Arts 2026 عرض «إيفنفلو» من الهند، ضمن فعالياته الفنية.

عرض «إيري» الياباني في She Arts 2026

يقدم مهرجان She Arts 2026 عرض «إيري» من اليابان، ضمن برنامجه الفني.

عرض تالة طرقان في She Arts 2026

يشهد مهرجان She Arts 2026 عرضًا للفنانة تالة طرقان من سوريا والجزائر، ضمن فعالياته الفنية.

حفل «Restless Dreams» في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي حفل «Restless Dreams» في الثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر، ضمن برنامجها الموسيقي والفني.

حفل «Ghandi & the Mobs» في بيت العود العربي

يستضيف بيت العود العربي ببيت الهراوي حفل فرقة «Ghandi & the Mobs» في الثامنة مساءً، ضمن برنامج الحفلات الموسيقية لمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

حفل «Egyptian Project» في كايرو جاز كلوب 610

يستضيف كايرو جاز كلوب 610 بالجزيرة بلازا في الشيخ زايد حفل فرقة «Egyptian Project» في الثامنة مساءً، وتقدم الفرقة مزيجًا من التراث الموسيقي المصري والألحان الصوفية والفلكلورية مع الربابة والكولة والإيقاعات الشرقية، في معالجة موسيقية إلكترونية حديثة.

«Cheen» و«Khayal» في كايرو جاز كلوب بالعجوزة

يستضيف كايرو جاز كلوب بالعجوزة حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساءً، بمشاركة «Cheen» التي تقدم مزيجًا من الـPost-Punk والـElectro-Punk، وفرقة «Khayal» التي تقدم موسيقى الـHard Rock والـNu-Metal.

حفل موسيقي لأغاني تايلور سويفت في كايرو جاز كلوب

يستضيف كايرو جاز كلوب بالشيخ زايد حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساءً، يقدم أشهر أغاني وألبومات تايلور سويفت عبر مختلف حقبها الموسيقية، بأداء حي وتفاعلي بمشاركة مغنين وعازفين محليين.

مناقشة رواية «لعنة البتراء» في معرض زايد للكتاب

يشهد معرض زايد للكتاب مناقشة رواية «لعنة البتراء» للكاتب عمرو طارق، ضمن برنامج الندوات والمناقشات، في الخامسة مساءً، حول أفكار الرواية وعالمها الأدبي.

عرض «ليلة عسل» على مسرح موفنبيك

يُعرض المسرح الكوميدي «ليلة عسل» على مسرح موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، في بطولة مصطفى غريب، وتدور أحداثه حول شاب تتحول احتفاليته الخاصة إلى سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية، الساعة 8 مساءً.

"مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر، مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساء.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

وعلى مسرح الغد، يستمر عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية" الذي تهدف من خلاله إلى تقديم أعمال أدبية بارزة في قوالب مسرحية معاصرة، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وتعرض في الثامنة مساء.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج المخرج الكبير خالد جلال, ويُقدم بواسطة خريجي الدفعة الثالثة ("دفعة علي فايز") من ستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

عرض «Oliver بالعربي» على مسرح تياترو 90

يُعرض «Oliver بالعربي» بمشاركة نانسي على مسرح تياترو 90 في نارمر كوليدج، ضمن عروض تمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن العمل أجواءً مسرحية غنائية مستوحاة من قصة «Oliver».

عرض "باسورد" على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة، في عرض مسرحية "باسورد" للأطفال، تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساء.

«حاجة تخوف» في مركز الإبداع الفني

يستضيف مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا في الزمالك، في السابعة مساءً، عرض «حاجة تخوف» الذي تقدمه فرقة «استوديو الممثل»، من إخراج خالد جلال، ويمثل تخرج الدفعة الثالثة من «استوديو المواهب».

معرض «رحلة القوارب» في جاليري «أوديسي»

يستضيف جاليري «أوديسي» بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، وهو المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون.

معرض أعمال الفنان سام شندي في جاليري "الزمالك"

يستضيف جاليري "الزمالك" للفنون، في القاعتين الأولى والثانية، معرضا لأعمال النحات سام شندي، ويضم مجموعة من منحوتاته.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية.

معرض «رواد استديو الفنون» بالبيت الروسي بالإسكندرية

تتواصل فعاليات معرض «رواد استديو الفنون» بقاعة العروض الفنية بالبيت الروسي في وسط الإسكندرية، بمشاركة شباب المدينة وطلاب الاستديو، ويضم لوحات زيتية وأعمالًا فنية متنوعة تعكس تجارب واتجاهات فنية مختلفة، وتدعم المواهب الشابة.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.