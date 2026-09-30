التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية.. وقائمة سوداء للجهات غير المعتمدة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال مختلف منصات ومواقع الوزارة، للتعريف بالكيانات التعليمية الوهمية التي لا تحظى باعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة فعّلت آليات لرصد الكيانات الوهمية، من خلال إدارة الإعلام بالوزارة، لمتابعة ما يتم تداوله والإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي يثبت عدم اعتمادها.

قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الموقع الرسمي للوزارة يتضمن «القائمة السوداء» للكيانات الوهمية التي تم رصدها وضبطها خلال السنوات الماضية، داعيًا المواطنين إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للوزارة قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية، للتأكد من اعتمادها والاعتراف بالشهادات التي تمنحها.