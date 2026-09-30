فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن شخصين أحدهما أوكراني والأخر روسي - كانا على متن رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، هما من ساعدا في هبوط الطائرة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك السعودية .

وتشير التقارير إلى أن الروسي والأوكراني كانا طاقم طيارين إضافيًا يسافران كركاب.

وأضاف التقرير الروسي: الشخصان تمكّنا من الدخول إلى قمرة القيادة، ونجحا في السيطرة على الطائرة، وإنزالها بسلام في السعودية.

واتهمت مصادر عبرية إيران بأنها هي من تقف خلف هذ الحادث الفاشل، مشيرة إلى أنه جاري التحقيق في الحادث للوقوف على أبعاده.

من جانبها ؛ طالبت وزارة النقل الإسرائيلية بتعليق رحلات فلاي دبي إلى تل أبيب بعد الحادث حتى اكتمال التحقيق.