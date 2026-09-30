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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس العراق: حصر السلاح بيد الدولة فقط.. واتجاه لإدماج الفصائل بالجيش

العراق
العراق
محمد على

قال الرئيس العراقي نزار آميدى، إن وضع السلاح بيد الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة للدستور والقانون ركن أساسي لصون الاستقرار.

وأضاف الرئيس العراقي: انتهاء مهام التحالف الدولي ينقلنا لمرحلة جديدة قائمة على السيادة والشراكات المتوازنة.

وأكد الرئيس العراقي: ندعو القوى إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي وتقديم مصالح الدولة العليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية: مهمة التحالف استكملت ومسار التنسيق المشترك سيبقى مفتوحا والسلطات العراقية جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية.

وتابع : الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة، حيث يواصل القائد العام للقوات المسلحة حواره مع الفصائل لأن العراق يتجه إلى استقرار داخلي واليوم هو يوم سيادة بالنسبة للبلاد.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الفصائل على ملف دمجها والأمور تمضي قدما بهذا الاتجاه، والعراق ينأي بنفسه في الصراع والتوترات الجارية في المنطقة، فيما سيبقى مسار التعاون مع دول سيبقى مفتوحا، والعراق يتبنى مبدأ حسن الجوار ويرفض استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداء.

رئيس العراق السلاح بيد الدولة واتجاه لإدماج الفصائل بالجيش الرئيس العراقي آميدى الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة

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