اعتقال مالايقل عن 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الأربعاء /، مالايقل عن 12 فلسطينيا من مدن و محافظات الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مواطن، وتم اعتقال 10 آخرين من بينهم ثلاثة أطفال (14 عاما) خلال اقتحام مدينة نابلس، وبلدة دير شرف غربا فجر وصباح اليوم ، مبينة أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من المدينة، وداهمت منازل فيها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأطلق قنابل الصوت والغاز في عدد من الأحياء.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه، كما اعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين، وشددت إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق المحافظة.

وفي السياق أفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت معظم البوابات الحديدية المقامة حديثا على مداخل نحو 10 قرى وبلدات على "الشارع الالتفافي" شرق جنين، مع انتشار مكثف لآلياتها على امتداد الشارع، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، بلدة الدوحة غربا، ومدينة بيت لحم. وتمركزت في مناطق مفرق الراضي، باب الزقاق، وشارع القدس - الخليل، مرورا من مخيم الدهيشة جنوبا، دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات.

واقتحمت القوات أيضا قرية جيوس شرق قلقيلية. ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وأعاقت حركة المواطنين، كما داهمت الحارة الغربية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، بالإضافة لاقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة فيها، كما داهمت عددا من منازل المواطنين، و اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة طولكرم، وشددت من إجراءاتها العسكرية فيها.