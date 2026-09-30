الإحصاء يختتم مشاركته في سلسلة الاجتماعات الإقليمية بالسعودية

اختتم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشاركته، برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، في أعمال سلسلة الاجتماعات الإحصائية الإقليمية رفيعة المستوى، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026.

وشملت الفعاليات، الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

مؤشرات التنمية المستدامة 2030

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة ورسمية من رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية؛ حيث تم استعراض ملفات محورية شملت متابعة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وتحديث التشريعات الإحصائية، والتحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية، فضلاً عن تحضيرات دورة التعدادات السكانية القادمة (2028-2030) واستعراض تجارب الدول، واستعداد مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

في سياق متصل، شَهِدَ الإطار التنظيمي للفعاليات مراسم تسليم رئاسة مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية رسمياً؛ حيث انتقلت رئاسة الدورة الحادية والخمسين من جمهورية السودان إلى الجمهورية العربية السورية، فيما تولت جمهورية العراق الرئاسة بالإنابة.

وعلى هامش ختام الفعاليات، عقد وفد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التقارب الإحصائي بين الجانبين.

وتناول الاجتماع الاستفادة من التجربة الرائدة للهيئة السعودية وما حققته على الصعيد الإحصائي عبر اتباع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير المنهجيات، وتوسيع نطاق تغطية الإحصاءات ودورية جمع ونشر البيانات. كما أبدى الجانب السعودي استعداد الهيئة الكامل لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الممكنة للجهاز المصري في تنفيذ تعداد مصر القادم.

وأعرب الدكتور فهد الدوسري عن تقديره البالغ لتلبية الجهاز الدعوة ومشاركته الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر، مُثمناً دور مصر المحوري والداعم للمملكة على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى ثقل التواجد المصري إقليمياً ودولياً، معربا عن تطلعه لمشاركة الوفد المصري في منتدى الأمم المتحدة السادس للبيانات المقرر عقده بالرياض في نوفمبر المقبل.

فيما وجّه اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز خالص شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على المملكة.

وأشار إلى حرص مصر على تبادل الخبرات لتدعيم مسيرة العمل الإحصائي، ولا سيما في مشروع التعداد العام، في ظل التشابه الكبير بين البلدين من حيث تنوع الخصائص السكانية والمساحات الجغرافية الشاسعة.

وأوضح أن فريق العمل المصري كان قد اطلع سابقاً على تجربة المملكة المتقدمة في مجال السجلات الإدارية، وهو ما كان له بالغ الأثر في صياغة خطة مصر لإجراء تعدادها القادم عام 2028 بالنظام "الهجين" الذي يدمج بين العمل الميداني والسجلات الإدارية.

وأشاد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري بالجهود اللوجستية والتنظيمية الاستثنائية التي بذلتها المملكة وكوادر الهيئة العامة للإحصاء، التي أثمرت عن إخراج سلسلة الاجتماعات الإقليمية والدولية بالشكل اللائق بمكانة المملكة وضيوفها من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتنسيق إطار التعاون المستقبلي وتحديد مساراته، على أن يتم مراجعة ومتابعة مخرجاته خلال اجتماعهم في نوفمبر المقبل, بما يعزز توحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية ويخدم القضايا التنموية المشتركة للبلدين الشقيقين.