محافظ بورسعيد: تعزيز العمل المؤسسي ومواجهة التحديات الراهنة

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسئولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين.

وأكد المحافظ أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر والاستماع إلى الرؤى والأفكار، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حسن استغلال موارد الدولة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الوعي المجتمعي، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية تمثل ركائز أساسية لاستمرار جهود التنمية وبناء مستقبل أفضل للمواطنين

توجيهات رئاسية بحسن استغلال موارد الدولة.. ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز العمل المؤسسي

واكن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية، بما يتيح تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على أهمية حسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية، إلى جانب استعراض جهود الدولة خلال السنوات الماضية في قطاعات النقل والصحة والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والمالية والتعليم والإسكان والتعليم العالي، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع التحديات والمشكلات المتراكمة.

كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل الجاد لخدمة المواطنين، وحسن معاملتهم أثناء حصولهم على الخدمات الحكومية، والاهتمام بجودة التعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تحقيق التنمية والإصلاح والتطوير مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها الأمن القومي المصري، وقضية المياه، وتطورات الأوضاع الإقليمية، والذكاء الاصطناعي، والأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، والاستمرار في العمل المؤسسي الذي يدعم استقرار الدولة ويحافظ على مقدراتها.

وتأتي مشاركة محافظ بورسعيد في هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر بين القيادة السياسية والمحافظين، ومتابعة جهود العمل التنفيذي بمختلف المحافظات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين