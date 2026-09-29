محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد والجاهزية لموسم الشتاء

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية والأحياء وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد والجاهزية لموسم الشتاء، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الحركة بمختلف أنحاء المحافظة

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع مياه الأمطار، تتضمن مراجعة جاهزية شبكات وبالوعات صرف الأمطار، وتكثيف أعمال التطهير وإزالة أي عوائق قد تؤثر على سرعة تصريف المياه، مع تحديد النقاط التي قد تشهد تجمعات للمياه ووضع آليات واضحة للتعامل معها بشكل فوري

محافظ بورسعيد خطة متكاملة لمواجهة اثار مياه الأمطار من الشوارع بمختلف الأحياء

كما وجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة معدات وسيارات كسح وشفط المياه، والتأكد من جاهزيتها الفنية للعمل على مدار الساعة، مع إعداد خطة انتشار للمعدات والفرق الميدانية بالمواقع الحيوية، بما يضمن سرعة التدخل وسحب أي تجمعات للمياه فور ظهورها

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ، مؤكدًا عدم السماح بتراكم مياه الأمطار بالشوارع والمحاور الرئيسية، والحفاظ على السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات والمرافق وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة التأهب طوال موسم الشتاء، بما يضمن التعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات جوية