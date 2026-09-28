فرحة العمر .. محافظ بورسعيد يتكفل بتجهيز عروس وإقامة حفل زفافها بالكامل على نفقة المحافظة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إحدى العرائس من أبناء بورسعيد، واستمع إلى طلبها واحتياجاتها المتعلقة بتجهيزها للزواج، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية ومساندة الأسر في مواجهة أعبائها

جاء ذلك في امتداد للنهج الإنساني الذي يحرص عليه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ومواصلة الاستجابة الفورية لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا وأبناء المحافظة ممن تواجههم ظروف اجتماعية تستدعي الدعم والمساندة

وأكد المحافظ على توفير مستلزمات تجهيز العروس واحتياجاتها الأساسية لإتمام الزواج، إلى جانب تقديم مساعدة مالية لها، وذلك بالتعاون مع شركة البروبلين للمساهمة في توفير جانب من التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالزواج، بما يضمن استكمال متطلبات العروس وتهيئتها لبدء حياتها الجديدة

حفل الزفاف بنادي العاملين بالمحافظة .. وتكامل جهود المحافظة لرسم الفرحة على وجه إحدى بنات بورسعيد

وفي لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظ على تحويل الاستجابة للطلبات الإنسانية إلى خطوات ملموسة تصنع الفرحة، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون إقامة حفل زفاف العروس بالكامل على نفقة المحافظة، على أن يُقام الحفل في نادي العاملين بالمحافظة، مع مشاركة المحافظة في استكمال تجهيز العروس وتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإتمام مراسم الزواج في أجواء تليق بها وبأسرتها

وأكد محافظ بورسعيد أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والحرص على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم للحالات الإنسانية، والاستماع المباشر إلى مطالب المواطنين، والعمل على تحويل احتياجاتهم إلى حلول واقعية تساهم في تحسين ظروفهم وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم

ومن جانبها، تقدمت العروس بخالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدة أن ما يقدمه من دعم ومساندة متواصلة للحالات الإنسانية وأبناء المحافظة كان دافعًا لها للتوجه إليه وطلب المساعدة، ثقةً في حرصه على الاستجابة للظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين

وأعربت العروس عن سعادتها الكبيرة بما وجّه به المحافظ، مؤكدة أن دعمه لم يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما امتد ليشاركها فرحة العمر وبداية مرحلة جديدة من حياتها، موجهة الشكر لكل من ساهم في إدخال الفرحة إلى قلبها ومساندتها في إتمام زفافها.