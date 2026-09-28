قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية
لجنة الحريات تحذر من ملاحقة الناقلين لمعاناة الشارع: معالجة الإهمال بالتدخل لا بمحاكمة الصحفيين
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر
اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس
فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا
وزير البترول: إصلاحات جديدة لدعم التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات
وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يشاهد العمل في منجم السكري وحجم الإنتاج.. فيديو
قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم
هل يعود قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. عضو تشريعية البرلمان يحسم الجدل
بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026
الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة العمر .. محافظ بورسعيد يتكفل بتجهيز عروس وإقامة حفل زفافها بالكامل على نفقة المحافظة

حفل الزفاف بنادي العاملين بالمحافظة .. وتكامل جهود المحافظة لرسم الفرحة على وجه إحدى بنات بورسعيد
حفل الزفاف بنادي العاملين بالمحافظة .. وتكامل جهود المحافظة لرسم الفرحة على وجه إحدى بنات بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إحدى العرائس من أبناء بورسعيد، واستمع إلى طلبها واحتياجاتها المتعلقة بتجهيزها للزواج، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية ومساندة الأسر في مواجهة أعبائها

جاء ذلك في امتداد للنهج الإنساني الذي يحرص عليه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ومواصلة الاستجابة الفورية لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا وأبناء المحافظة ممن تواجههم ظروف اجتماعية تستدعي الدعم والمساندة

وأكد المحافظ على توفير مستلزمات تجهيز العروس واحتياجاتها الأساسية لإتمام الزواج، إلى جانب تقديم مساعدة مالية لها، وذلك بالتعاون مع شركة البروبلين للمساهمة في توفير جانب من التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالزواج، بما يضمن استكمال متطلبات العروس وتهيئتها لبدء حياتها الجديدة

حفل الزفاف بنادي العاملين بالمحافظة .. وتكامل جهود المحافظة لرسم الفرحة على وجه إحدى بنات بورسعيد

وفي لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظ على تحويل الاستجابة للطلبات الإنسانية إلى خطوات ملموسة تصنع الفرحة، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون إقامة حفل زفاف العروس بالكامل على نفقة المحافظة، على أن يُقام الحفل في نادي العاملين بالمحافظة، مع مشاركة المحافظة في استكمال تجهيز العروس وتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإتمام مراسم الزواج في أجواء تليق بها وبأسرتها

وأكد محافظ بورسعيد أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والحرص على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم للحالات الإنسانية، والاستماع المباشر إلى مطالب المواطنين، والعمل على تحويل احتياجاتهم إلى حلول واقعية تساهم في تحسين ظروفهم وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم

ومن جانبها، تقدمت العروس بخالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدة أن ما يقدمه من دعم ومساندة متواصلة للحالات الإنسانية وأبناء المحافظة كان دافعًا لها للتوجه إليه وطلب المساعدة، ثقةً في حرصه على الاستجابة للظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين

وأعربت العروس عن سعادتها الكبيرة بما وجّه به المحافظ، مؤكدة أن دعمه لم يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما امتد ليشاركها فرحة العمر وبداية مرحلة جديدة من حياتها، موجهة الشكر لكل من ساهم في إدخال الفرحة إلى قلبها ومساندتها في إتمام زفافها.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد فرحة العمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

ترشيحاتنا

أحمد ممدوح، أمين الفتوى

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفي حتى لو عارضت الشريعة؟.. أمين الفتوى يجيب

فضل ترديد الأذان

هل يجوز ترديد الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد؟

د. محمد مختارجمعة

مختار جمعة: لا يجوز أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام.. والجسد له حرمته

بالصور

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد