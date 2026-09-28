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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحث رعاياها في بريطانيا على توخي الحذر عقب الحادث الأمني بقاعدة "فيرفورد"

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

 حثت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها المتواجدين في المملكة المتحدة على توخي الحذر عقب الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية.

وناشدت السفارة الأمريكية ببريطانيا - في بيان اليوم الاثنين - المواطنين الأمريكيين الانتباه لسلامتهم الشخصية، محذرة من أن الفعاليات والمنظمات والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة قد تكون عرضة للخطر..كما نصح البيان الرعايا الأمريكيين بضرورة متابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المستجدات.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بضبط عدة أشخاص وفق "قانون المتفجرات" على خلفية حادث أمني بمنطقة "ويلفورد" التي تضم القاعدة "فيرفورد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، وأن فرق التعامل مع المتفجرات انتقلت لموقع الحادث وتفحصت عددا من المركبات، إلا أن الشرطة لم تكشف بعد تفاصيل الواقعة.

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