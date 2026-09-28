صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة تشهد سقوط أمطار تتراوح شدتها من الخفيفة إلى المتوسطة على أنحاء متفرقة، مع تعرض بعض المناطق غرب الإسكندرية لأمطار غزيرة لفترة محدودة قبل أن تتوقف.

انتشار رجال الصرف الصحي ميدانيًا بمختلف المناطق

وأشار «قنديل» إلى انتشار رجال الصرف الصحي ميدانيًا بمختلف المناطق، ومتابعة موقف الأمطار لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية ومراصد الشركة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد رئيس الشركة على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات والسيارات للتعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن فرق الصرف الصحي على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، بما يساهم في الحفاظ على السيولة المرورية والتعامل مع أي تجمعات ناتجة عن الأمطار.

وفي السياق ذاته، رصدت مراصد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من المناطق، حيث سجلت محطة الأرصاد بالكيلو 21 كمية بلغت 1.7 مم في الساعة الثامنة صباحًا و0.1 مم في التاسعة صباحًا، بإجمالي 1.8 مم.

كما سجلت محطة الأرصاد بالعامرية 0.3 مم في الساعة الثامنة صباحًا و0.2 مم في التاسعة صباحًا، بإجمالي 0.5 مم.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد وانتشار فرق الطوارئ والمعدات ومتابعة الموقف من خلال غرفة العمليات المركزية ومراصد الشركة، مع الاستجابة الفورية لأي مستجدات، والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بما يضمن انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.