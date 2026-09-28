قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور
وزير التموين: تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا
انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني الخميس.. والحكومة تجهز أولويات الأجندة التشريعية
قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط
صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يٌهدي 6 رحلات عمرة لأسر الشهداء والسيدات المكافحات

اهداء 6 رحلات عمرة مجانية
اهداء 6 رحلات عمرة مجانية
أحمد بسيوني

سلّمت محافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، 6 رحلات عمرة مجانية مقدمة بدعم كامل من صندوق «تحيا مصر»، وذلك تكريماً لعدد من أسر الشهداء والأمهات المكافحات، وذلك في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان.

تفاصيل التكريم 

وشمل التكريم تسليم رحلات العمرة لوالدي شهيد الواجب بحي العامرية ثانِ البطل سليمان محمود محمد عبد العزيز، ووالدي الشاب البطل زياد محمد أحمد محمود (بطل واقعة إنقاذ 6 أشخاص من الغرق بشاطئ البيطاش)، إضافة إلى سميرة محمد ونجفة لطفي؛ تقديراً لكفاحهما الطويل وصبرهما في تربية وتجهيز ابنتيهما العرايس.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لهم، متمنيًا لهم أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر.
مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبدًا أمهاتها المكافحات ولا تضحيات أبنائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم ومواقفهم المشرفة فداءً للوطن والإنسانية.  

وثمن المحافظ الدور الرائد الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" عبر برامجه ومبادراته المتنوعة لدعم وتوفير الرعاية للفئات الأولى بالرعاية. مشيدًا بالتنسيق الدائم بين المحافظة، والصندوق، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتاً إلى أن المبادرات المجتمعية تمثل محوراً أساسياً لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية الراقية التي أدخلت البهجة على قلوبهم. مقدمين الشكر إلى صندوق "تحيا مصر" الذي أتاح لهم فرصة تحقيق حلم أداء مناسك العمرة، مثمنين لفتة محافظة الإسكندرية وحرصها على تذليل كافة العقبات أمام سفرهم.

الإسكندرية محافظة الإسكندرية أيمن عطية تحيا مصر أسر الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

الجيزة تحتفي باليوم العالمي للسياحه

الجيزة تحتفي باليوم العالمي للسياحة بندوات تثقيفية وأنشطة تفاعلية واستقبال للسائحين

ميناء دمياط

تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جهود متنوعة

إزالة 47 حالة تعد بإدفو وأسوان والبصيلية

بالصور

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد