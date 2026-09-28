محافظ الإسكندرية يٌهدي 6 رحلات عمرة لأسر الشهداء والسيدات المكافحات

سلّمت محافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، 6 رحلات عمرة مجانية مقدمة بدعم كامل من صندوق «تحيا مصر»، وذلك تكريماً لعدد من أسر الشهداء والأمهات المكافحات، وذلك في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان.

تفاصيل التكريم

وشمل التكريم تسليم رحلات العمرة لوالدي شهيد الواجب بحي العامرية ثانِ البطل سليمان محمود محمد عبد العزيز، ووالدي الشاب البطل زياد محمد أحمد محمود (بطل واقعة إنقاذ 6 أشخاص من الغرق بشاطئ البيطاش)، إضافة إلى سميرة محمد ونجفة لطفي؛ تقديراً لكفاحهما الطويل وصبرهما في تربية وتجهيز ابنتيهما العرايس.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لهم، متمنيًا لهم أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر.

مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبدًا أمهاتها المكافحات ولا تضحيات أبنائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم ومواقفهم المشرفة فداءً للوطن والإنسانية.

وثمن المحافظ الدور الرائد الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" عبر برامجه ومبادراته المتنوعة لدعم وتوفير الرعاية للفئات الأولى بالرعاية. مشيدًا بالتنسيق الدائم بين المحافظة، والصندوق، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتاً إلى أن المبادرات المجتمعية تمثل محوراً أساسياً لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية الراقية التي أدخلت البهجة على قلوبهم. مقدمين الشكر إلى صندوق "تحيا مصر" الذي أتاح لهم فرصة تحقيق حلم أداء مناسك العمرة، مثمنين لفتة محافظة الإسكندرية وحرصها على تذليل كافة العقبات أمام سفرهم.