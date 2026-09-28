نقل الكهرباء توقع عقدين لربط محطة محولات مترو أبو قير بالشبكة الموحدة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع تحالف يضم شركتي «أوركيد باور» للمقاولات و«هينج تونج» الصينية، لتنفيذ أعمال ربط محطة محولات مترو أبو قير بالشبكة الكهربائية، بمدة تنفيذ تبلغ 9 أشهر.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في بيان اليوم الاثنين، أن المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقعت العقدين مع المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة التحالف، لدعم قدرات منظومة نقل الكهرباء وتعزيز جاهزية الشبكة لتلبية احتياجات التنمية.

وأضافت الشركة، أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية بجهد 220 كيلوفولت من النوع (XLPE) قطاع 1 × 2000 مم2 نحاس مزدوج الدائرة، إلى جانب كابلات الألياف الضوئية ومحطة سكاكين لعدد أربع دوائر.

وأشارت إلى أن الأعمال تشمل فتح الخط الهوائي القائم مزدوج الدائرة بجهد 220 كيلوفولت «أبيس / كفر الدوار» للدخول والخروج من وإلى محطة محولات أبو قير، بطول مسار يبلغ نحو 9.25 كيلومتر.

شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، ومن التحالف المهندس محمد صقر، المدير التنفيذي للمشروعات.

وأكدت رزق مواصلة تنفيذ المشروعات لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.